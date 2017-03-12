Дзюба: судья – главный герой матча «Амкар» — «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба дал короткий комментарий после неудачи в гостевом матче РФПЛ с «Амкаром» (0:1), назвав судью Евгения Турбина главным героем встречи.
«Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».
На седьмой минуте матча после подачи Олега Шатова оказавшийся на ленточке ворот пермяков Луиш Нету, пытаясь забить, выбил мяч из ворот. Футболисты команды из Санкт-Петербурга начали показывать, что мяч пересёк линию ворот, но судья не засчитал гол. Вскоре Турбин отменил гол Дзюбы, так как перед этим Дмитрий Хомич неправильно ввёл мяч в игру.
Видео спорных моментов можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».