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«Реал» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

12 марта 2017, воскресенье. 15:10. Футбол
В воскресенье, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 27-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Бетисом». Встреча начнётся в 22:45 мск и на территории РФ транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бетис».

Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом из Валенсии.

Ранее друг с другом команды встречались 101 раз. 57 раз победу праздновали футболисты «Реала», 21 матч завершился вничью, и 23 раза сильнее оказывались игроки «Бетиса». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Реала» со счётом 6:1.

В таблице Примеры «Реал» (59 очков) располагается на второй строчке, а «Бетис» (28) занимает 14-е место.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бетис ФК Реал Мадрид Анонс
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