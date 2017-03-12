«Реал» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В воскресенье, 12 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 27-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Бетисом». Встреча начнётся в 22:45 мск и на территории РФ транслироваться не будет. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бетис».
Встречу 12.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом из Валенсии.
Ранее друг с другом команды встречались 101 раз. 57 раз победу праздновали футболисты «Реала», 21 матч завершился вничью, и 23 раза сильнее оказывались игроки «Бетиса». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Реала» со счётом 6:1.
В таблице Примеры «Реал» (59 очков) располагается на второй строчке, а «Бетис» (28) занимает 14-е место.