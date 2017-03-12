«Кайрат», несмотря на гол Аршавина, не удержал победу в матче с «Окжетпесом»

В матче второго тура чемпионата Казахстана «Кайрат», за который выступает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, дома сыграл вничью со счётом 2:2 с «Окжетпесом».
35-летний Аршавин не попал в стартовый состав, но вышел на поле после перерыва и на 83-й минуте при счёте 1:1 отметился голом. Тем не менее победный результат «Кайрат» не удержал — уже в компенсированное время в ворота хозяев поля был назначен пенальти, который «Окжетпес» реализовал.
В начале второго тайма «Кайрат» остался вдесятером — на 53-й минуте вторую жёлтую карточку получил Елдос Ахметов.
Видео гола Андрей Аршавина можно посмотреть на YouTube.
Казахстан. Премьер-лига
2-й тур
«Кайрат» (Алма-Ата) – «Окжетпес» (Кокшетау) – 2:2
Голы: Козлов, 19 (0:1); Маркович, 34 (1:1); Аршавин, 83 (2:1); Волков (с пенальти, 90+4).
Удаления: Ахметов, 53 — нет.