Гаджиев: Анене – очень одарённый футболист, жаль, что «Амкар» его продаёт

Полузащитник Чума Анене покинет «Амкар», сообщил главный тренер пермского клуба Гаджи Гаджиев на пресс-конференции после домашнего матча 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Ранее в СМИ появилась информация о том, что 23-летний норвежский футболист нигерийского происхождения продолжит карьеру в «Кайрате». В игре с «Зенитом» хавбек провёл на поле все 90 минут.
«Анене – очень одарённый футболист, жаль, что мы его продаём. Он обладает высоким потенциалом, который он ещё не раскрыл до конца. Он ещё не стал мужиком. Каждому плоду своё время – Анене только начал раскрываться, он добавил во всём, у него есть и мощь, и скорость. Но не ставили мы его, потому что у нас была большая обойма легионеров. По-другому мы не могли скомплектовать состав. Но сегодня я не сомневался, что его надо ставить», — цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».