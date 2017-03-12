Дзюба: не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после поражения от «Амкара» (0:1) в Перми в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги обрушился с критикой на судейство. Встречу обслуживал Евгений Турбин из Москвы. По мнению Дзюбы, в первом тайме мяч полностью пересёк линию ворот «Амкара», а пенальти на нём был стопроцентным. Также форвард прокомментировал эпизод с незасчитанным голом, когда голкипер пермяков Дмитрий Хомич вынес мяч ему на ногу, и он забил.
«Герой матча — судья. Сегодня продемонстрировал всё своё мастерство. Сейчас утверждают ещё, что не было гола, был плохой повтор, и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел. На седьмой минуте чистый гол, мяч пересёк линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра: «Амкар» перестаёт играть в 10 защитников, и всё становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота. Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые — путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры. Пенальти был стопроцентный — меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел. Если мы видим, что «Спартак» после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чём говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить — это беспредел.
Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдавал передачу. Я перехватил и забил. По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдаёт передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идёт. Я перехватил и забил. Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение. Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».