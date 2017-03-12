Тренер «Амкара» Алексич: наша победа над «Зенитом» заслуженная

Тренер «Амкара» Горан Алексич в видеоинтервью клубной пресс-службе прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в матче 19-го тура РФПЛ.
«Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня оказали нам очень хорошую поддержку и помогли обыграть „Зенит“.
После поражения в Екатеринбурге и нашей хорошей осени к нам приехала очень сильная команда „Зенит“. Мы знали всё это. Готовились к борьбе и, думаю, это психологическая победа. Мы на каждом участке поля боролись до конца и не позволили „Зениту“ забить.
Мы играли против очень хорошей команды. Считаю, что наша победа заслуженная, большая и даст нам возможность думать о верхней части таблицы», — заявил Алексич.