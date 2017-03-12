Карадениз: все знают, что когда я выхожу на поле, моя футболка не будет сухой

Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз поблагодарил за поддержку болельщиков и клуб. Девять лет назад турок подписал контракт с казанской командой, за которую на данный момент он провёл 291 матч и забил 57 голов.
«Сегодня девять лет с того момента, как я подписал контракт с „Рубином“. Я благодарен Казани, Республике Татарстан и России за то, что вы приняли меня как своего сына. Благодарен нашим болельщикам — вы лучшие в России, ваша поддержка очень важна для меня.
Когда я выхожу на поле, я могу сыграть хорошо или плохо, но все знают, что моя футболка никогда не будет сухой, что я буду играть до самого конца. И буду помогать „Рубину“ изо всех своих сил и от всей своей души, сколько мне будет отмерено свыше», — написал Карадениз в «Инстаграме».