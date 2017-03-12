Тренер «Кайрата»: Аршавин немного устал, поэтому начал матч на скамейке

Главный тренер алматинского «Кайрата» Кахабер Цхададзе поделился впечатлениями от матча чемпионата Казахстана с «Окжетпесом» (2:2). 35-летний Андрей Аршавин не попал в стартовый состав, но вышел на поле после перерыва и на 83-й минуте при счёте 1:1 отметился голом.
«В первую очередь, нужно поблагодарить моих футболистов за то, что они сделали вдесятером. По ощущениям нас будто бы было 14-15 игроков на поле, их только 10, а всё получается наоборот. Парни молодцы, должны были забивать еще больше, но, к сожалению, вратарь соперника «летал» сегодня.
Не пожалел ли о том, что Аршавин не вышел в старте? Нет-нет, ни в коем случае. У Шавы была небольшая усталость, это было запланированное действие. У нас есть такие игроки, которые могут друг друга заменить. Я вчера сказал Андрею, что это не говорит о том, что я кем-то недоволен. Нет, это было запланировано и мы должны давать играть, они все нужные футболисты», — цитирует Цхададзе сайт «Кайрата».