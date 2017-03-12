Фанаты «Спартака» посвятили баннер бывшим игрокам клуба, выступающим за «Анжи»

«Парш, Брызгаляк – вы одни из нас!» — было написано на баннере фанатов красно-белых.
Примечательно, что болельщики не упомянули других бывших игроков клуба форвардов Александра Прудникова и Павла Яковлева, которые принимали участие в этой встрече с первых минут. Брызгалов также вышел в стартовом составе «Анжи», а Паршивлюк остался в запасе.
Брызгалов и Паршивлюк являются воспитанниками «Спартака». Брызгалов выступал за красно-белых с 2011 по 2016 год, а Паршивлюк – с 2007 по 2016.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Анжи».