Чанов: давно знал, что все рекорды будут принадлежать Акинфееву

Тренер вратарей тульского «Арсенала» Вячеслав Чанов, работавший с Игорем Акинфеевым в ЦСКА, прокомментировал достижение голкипера «армейцев», который после матча с «Томью» (4:0) в 19-м туре РФПЛ побил рекорд легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству игр без пропущенных голов в чемпионатах страны. У Акинфеева теперь 161 матч без пропущенных голов в чемпионате, у Яшина — 160.
«Обязательно поздравлю Акинфеева с новым рекордом. Многие говорили, что он маленького роста и ноги у него не такие. Давно знал, что все рекорды будут принадлежать ему. Видел, кто он и на что способен. Акинфеев один из лучших вратарей советской и российской школы. Такие люди, как Игорь Акинфеев и Лев Яшин, рождаются раз в 50 – 100 лет. Нельзя сказать, кто лучше из них или хуже, мы все играли в разное время. Лучшие вратари появляются тогда, когда они меняют структуру вратарской игры.
Если и появится кто-то, кто сможет побить рекорды Игоря в ближайшее время, то дай бог ему зелёную дорогу, мы будем только рады», — сказал Чанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.