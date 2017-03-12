Кришито: сложно играть в каждом матче не только против соперника

Защитник «Зенита» Доменико Кришито после поражения от «Амкара» (0:1) в Перми в матче 19-го тура РФПЛ обрушился с критикой на судейство. Встречу обслуживал Евгений Турбин из Москвы.
«Поражения — это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отменёнными голами. Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но её должен разделить и судья.
Я был уверен, что Нету забил чистый гол, но принято иное решение. В любом случае мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над «Арсеналом». Мы попытаемся догнать «Спартак». Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли «Спартак» со счётом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае мы сделаем всё возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство», — цитирует Кришито сайт «Зенита».