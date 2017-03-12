«Спартак» победил «Анжи», увеличив отрыв от «Зенита» и ЦСКА до 8 очков

«Спартак» победил «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0. Махачкалинцы потерпели третье поражение в турнире подряд.
В середине второго тайма очередное подключение Дмитрия Комбарова закончилось отличным навесом. Давид Юрченко не вышел из ворот, на мяч выскочил Александр Самедов и срезал его головой в сетку.
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов. «Анжи» (20) идет 11-м.