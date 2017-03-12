Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нету: судьи разговаривают с игроками «Зенита», словно короли

12 марта 2017, воскресенье. 18:45. Футбол
Защитник «Зенита» Луиш Нету после поражения от «Амкара» (0:1) в Перми в матче 19-го тура РФПЛ обрушился с критикой на судейство. Встречу обслуживал Евгений Турбин из Москвы, посчитавший, что мяч при касании Нету не пересёк линию ворот пермяков.

«Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Всё произошло настолько быстро, что когда, я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.

Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввёл мяч в игру и Артём забил. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения. Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых всё под контролем, и очень невежливо. Да, «Зенит» — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провёл здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат, и я это чувствую. С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя», — цитирует Нету сайт «Зенита».
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
Амкар ФК Зенит Луиш Нету Футбольное судейство
Новости. Футбол
12 марта 2017, воскресенье
18:53 Григорян: неспроста «Спартак» идёт на первом месте
18:52 Кафельников: «Спартак» без пяти минут чемпион, огромный привет Дзюбе
18:49 Кадиев: очень хорошо, что в «Анжи» много спартаковцев
18:45 Нету: судьи разговаривают с игроками «Зенита», словно короли
18:41 Каррера: «Спартак» продолжит усиленно работать, впереди ещё много матчей
18:38 «Ростов» включил травмированного Граната в заявку на матч с «Тереком»
18:37 Григорян объяснил поражение «Анжи» от «Спартака» неудачным вторым таймом
18:30 Серхи Роберто выбрал эмодзи для каждого игрока «Барселоны»
18:28 Ребров догнал Акинфеева по количеству сухих матчей в этом сезоне РФПЛ
18:24 «Спартак» победил «Анжи», увеличив отрыв от «Зенита» и ЦСКА до 8 очков
18:15 Кришито: сложно играть в каждом матче не только против соперника
18:13 Чанов: давно знал, что все рекорды будут принадлежать Акинфееву
18:11 Фанаты «Спартака» посвятили баннер бывшим игрокам клуба, выступающим за «Анжи»
18:11 «Ростов» — «Терек»: стали известны стартовые составы
18:00 Самедов забил первый гол после возвращения в «Спартак»
17:55 «Тюмень» упустила победу над «Тосно», ведя со счётом 2:0 к 87-й минуте
17:49 «Амкар» — «Зенит» — 1:0. Видеообзор матча
17:43 Фердинанд: Погба — капитал для «МЮ», клуб вложился в его творческий потенциал
17:38 Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в начале матча с «Миллуоллом»
17:32 Кутепов: видимо, не услышали, что говорил Каррера. Надо всё быстро переосмыслить
17:31 Защитник «Атлетико» Савич сломал нос и будет играть в защитной маске
17:25 Мусалов: «Анжи» играет в матче со «Спартаком» только на победу
17:24 Петиция о переигровке матча «Барселона» — «ПСЖ» собрала 95 тыс. подписей
17:15 Тренер «Кайрата»: Аршавин немного устал, поэтому начал матч на скамейке
17:10 «Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Депортиво»
17:04 Федун: я не смотрю «Зенит»
16:56 Киевское «Динамо» потерпело поражение в матче с «Зиркой»
16:54 «Рейнджерс» ушёл от поражения в матче с «Селтиком» в концовке
16:50 Карадениз: все знают, что когда я выхожу на поле, моя футболка не будет сухой
16:39 Черчесов присутствует на матче «Спартак» — «Анжи»
16:32 «Болонья» обыграла «Сассуоло» в гостях благодаря голу Дестро
16:25 Каррера: мотивация должна присутствовать вне зависимости от поражения «Зенита»
16:23 «Волгарь» со счётом 4:3 обыграл «Зенит-2»
16:19 Тренер «Амкара» Алексич: наша победа над «Зенитом» заслуженная
15:55 Дзюба: не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально
15:53 Гаджиев: Анене – очень одарённый футболист, жаль, что «Амкар» его продаёт
15:52 «Атлетик» на выезде переиграл «Реал Сосьедад»
15:48 Варюшин: пенальти на Дзюбе точно был, ждите ещё ошибок от судей РФПЛ
15:41 Овчинников: Акинфеев — Яшин нашего поколения
15:36 Гунько: «Спартак-2» снял давление, перестроившись на игру в пять защитников
15:35 «Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Анжи»
15:35 Стал известен стартовый состав «Анжи» на матч со «Спартаком»
15:28 Гаджиев: «Зениту» надо ориентироваться не на судейство
15:24 Тихонов: чтобы выходить в РФПЛ, надо выигрывать такие игры, как со «Спартаком-2»
15:12 «Кайрат», несмотря на гол Аршавина, не удержал победу в матче с «Окжетпесом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отработает ли Мирча Луческу свой контракт с "Зенитом" до конца?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+