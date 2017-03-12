Нету: судьи разговаривают с игроками «Зенита», словно короли

Защитник «Зенита» Луиш Нету после поражения от «Амкара» (0:1) в Перми в матче 19-го тура РФПЛ обрушился с критикой на судейство. Встречу обслуживал Евгений Турбин из Москвы, посчитавший, что мяч при касании Нету не пересёк линию ворот пермяков.
«Я оказался прямо в воротах, за лицевой линией, и попытался не касаться мяча в том эпизоде, поскольку думал, что нахожусь в офсайде. Всё произошло настолько быстро, что когда, я подпрыгнул, мяч ударился в меня. Думаю, это был чистый гол.
Можно увидеть одно-два странных решения за матч, но сегодня мы наблюдали свистки только в одну сторону. Мы видели много ошибок, как в эпизоде с Дзюбой, когда голкипер ввёл мяч в игру и Артём забил. Иногда судьи принимают странные решения. Хорошо, мы сильная команда, фаворит, но заслуживаем уважения. Они разговаривают с нами, словно короли, парни, у которых всё под контролем, и очень невежливо. Да, «Зенит» — большая команда, которую каждый хочет победить, но у всего есть границы. Я иностранец, провёл здесь несколько лет, хорошо знаю чемпионат, и я это чувствую. С такой командой, как «Зенит», так обращаться нельзя», — цитирует Нету сайт «Зенита».