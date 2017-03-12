А. Федун: «Спартак» сделал ещё один маленький шаг на пути к чемпионству

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал домашнюю победу над «Анжи» (1:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«Гол Самедова? Любой гол прекрасен, если он приносит победу. Мне кажется, состав «Спартака» позволяет играть без двух своих лидеров. Победа есть победа. Мы сделали ещё один маленький шаг на пути к чемпионству. Отрыв в восемь очков – это не много, к сожалению», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов.