Симонян: не буду говорить о перспективах «Спартака», футбол — коварная игра

Экс-игрок «Спартака» и первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ отказался говорить о перспективах красно-белых.
«Блестящий гол забил Александр Самедов – красавец гол. Что касается перспектив «Спартака», то не будем загадывать, ведь футбол коварная игра, и всё скажет окончательный результат.
Матч «Зенита» я не смотрел. Судейские скандалы? Проблемы с судьями есть во всём мире. Знаете, что говорят англичане? Самое главное в футболе – результат», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов.