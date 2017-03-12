Каррера признал, что лимит на легионеров приносит тренерам лишние неудобства

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ отметил, что лимит на легионеров порой приносит тренерскому штабу красно-белых и других клубов лиги дополнительные неудобства.
«Порой из-за лимита бывает сложно. Сегодня я хотел поставить Мельгарехо вторым нападающим, но тогда пришлось бы убрать Маурисио. Это ограничивает тренера в выборе. Но это правило для всего российского футбола», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.