Фернандо: рад победе, но впереди у «Спартака» ещё длинная дорога до титула

«Начали не лучшим образом. Хотя знали, что будет тяжело, потому что «Анжи» умеет обороняться. Но во втором тайме завершили игру так, как должны были. Мы чувствовали себя спокойно и нашли больше пространства для атак. Я рад победе, но впереди у нас ещё длинная дорога до титула», — передаёт слова Фернандо корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «Твиттере» Григория Телингатера