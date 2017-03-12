Мутко: мы работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал работу судьи Евгения Турбина на матче РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0).
«Я слежу не только за «Зенитом», я слежу за всеми командами, вот сейчас буду за «Тереком» следить. Что касается судейства в матче «Амкара» с «Зенитом», то у нас есть глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, это его работа давать оценки.
Дзюба жаловался на арбитра? Игра идёт 90 минут. Что касается жалоб Мирчи Луческу на московских арбитров, то сейчас мы поменяли всю ситуацию с судейским корпусом. Мы работаем с профессионалами, будет рейтинг судей, чтобы убрать прописку. Мы подумаем, кто будет судить «Спартак» — «Зенит» в апреле. Видеоповторов ещё в мире нет, только на Кубке конфедерации сделаем видеоповторы", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.