Орлов: «Зенит» может считать назначение Турбина акцией Будогосского против клуба

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с судейством Евгения Турбина на матче РФПЛ «Амкар» — «Зенит» (1:0).
«Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! „Зенит“ играет на выезде, рано открывает счёт, а судья не показывает на центр поля. Это же всё влияет на психологию футболистов. Там же ещё, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол „Амкара“ вызывает пока некоторые вопросы.
Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сказал, что арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или не назначением одиннадцатиметровых? Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как? А сам Будогосский телевизор смотрел? Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересёк линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский всё время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит!
Для меня вообще загадка, как Турбина назначили на матч „Зенита“ после истории с Халком, когда он удалил его в игре с „Волгой“! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против „Зенита“. Зачем он его поставил на „Зенит“ после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?» — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».