Мутко: «Спартак» оторвался на 8 очков? Ещё 11 туров, многое может произойти

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0).
«Столько отличных впечатлений получил от футбола с 2003 года. Сейчас смотрю не на команды, а на отдельных ребят, на сборников. Хочется, чтобы продолжал в том же духе Кутепов, Зобнин как сыграл сегодня классно. Саша Самедов – на него тоже сегодня внимательно смотрел. Эмоции уже давно не связаны с конкретным клубом, а с игроками: как с Акинфеевым и Березуцкими выигрывали Кубок УЕФА, или Саша Прудников – который сегодня играл – с ним юношеский чемпионат Европы выигрывали. А что касается «Спартака», то, конечно, хочется, чтобы у клуба с такой историей тоже всё хорошо было. Какой они роскошный матч выдали с «Краснодаром» — это же Европа!
Отрыв «Спартака» в восемь очков? Впереди 11 туров, ещё многое может произойти. Сейчас все команды цепляются за очки. Посмотрите как здорово играл «Анжи», а они собрали команду только на последнем сборе», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.