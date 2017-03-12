Икарди оформил самый ранний хет-трик «Интера» в Серии А с 1947 года

Нападающий «Интера» Мауро Икарди в домашнем матче 28-го тура Серии А с «Аталантой» (7:1) оформил хет-трик уже к 26-й минуте. Это самый ранний хет-трик для игрока «Интера» в чемпионате Италии с 26 октября 1947 года. Тогда три мяча к 18-й минуте удалось забить Бенито Лоренци.
Помимо Икарди хет-триком в матче с «Аталантой» отметился Эвер Банега. Предыдущий раз двум игрокам «Интера» удавалось оформить по хет-трику в одном и том же матче Серии А в сентябре 1933 года. Тот матч завершился победой «Интера» над «Казале» со счётом 9:0, по три мяча забили Джузеппе Меацца и Аттилио Демария.