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Икарди оформил самый ранний хет-трик «Интера» в Серии А с 1947 года

12 марта 2017, воскресенье. 19:57. Футбол
Нападающий «Интера» Мауро Икарди в домашнем матче 28-го тура Серии А с «Аталантой» (7:1) оформил хет-трик уже к 26-й минуте. Это самый ранний хет-трик для игрока «Интера» в чемпионате Италии с 26 октября 1947 года. Тогда три мяча к 18-й минуте удалось забить Бенито Лоренци.

Помимо Икарди хет-триком в матче с «Аталантой» отметился Эвер Банега. Предыдущий раз двум игрокам «Интера» удавалось оформить по хет-трику в одном и том же матче Серии А в сентябре 1933 года. Тот матч завершился победой «Интера» над «Казале» со счётом 9:0, по три мяча забили Джузеппе Меацца и Аттилио Демария.

Италия - Серия А. 28-й тур
12 марта 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Интер М
Милан
7 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 – Икарди – 17, 2:0 – Икарди – 23 (пен), 3:0 – Икарди – 26, 4:0 – Банега – 31, 5:0 – Банега – 34, 5:1 – Фройлер – 42, 6:1 – Гальярдини – 52, 7:1 – Банега – 67
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аталанта Интер Мауро Икарди Эвер Банега Серия А Статистика
Новости. Футбол
12 марта 2017, воскресенье
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