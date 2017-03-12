«Барселона» впервые проиграла матч, в котором забил Суарес

«Депортиво» выиграл у «Барселоны» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 2:1.
«Барселона» впервые проиграла в матче, в котором форвард Луис Суарес забил хотя бы один гол. До сегодняшнего дня каталонцы выиграли 66 из 72 таких встреч во всех турнирах, а ещё шесть матчей завершились вничью.
В начале второго тайма мяч отскочил в чужой штрафной к Суаресу, который с угла вратарской зоны внешней стороной стопы неотразимо пробил в ближний угол и сравнял счёт.
Видео доступно в «Твиттере».