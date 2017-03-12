Деменко: если кто-то и сможет догнать «Спартак», то только ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ поделился мнением о шансах красно-белых на титул.
«На руку «Спартаку» сегодня сыграл «Амкар», победивший на своём поле «Зенит». 8 очков – немалый отрыв за 11 туров до конца, этого должно быть достаточно. Хотя мы видели разные ситуации в футболе – преследователи отыгрывали и 9-очковый отрыв у лидеров. Но «Спартак» сейчас выглядит крепким и сбалансированным коллективом, и если преимущество в 8 очков сохранится ещё один-два тура, можно будет говорить, что никто красно-белым не помешает.
Что касается преследователей «Спартака», то если кто-то и сможет догнать лидера, то это только ЦСКА. «Зенит», на мой взгляд, выглядит сегодня слабее «армейцев», хотя состав у сине-бело-голубых лучше. Красно-синие смотрятся лучше и по игре, и по тренерской мысли», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов.