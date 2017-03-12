«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бёрнли»

«Ливерпуль» победил «Бернли» в матче 28-го тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 2:1.
В дебюте игры Эшли Барнс в прыжке замкнул прострел по диагонали на дальнюю штангу, переведя мяч в ближний угол. На исходе первого тайма защитник позволил Жоржиньо Вейналдуму обработать мяч в штрафной после заброса — у того было достаточно времени, чтобы дождаться, пока мяч опустится, и точно пробить в ближний угол мимо вратаря метров с семи.
На 61-й минуте Эмре Джан получил мяч метров в 30 от ворот, продвинулся вперёд и точно пробил низом с правой в самый угол — мяч от штанги залетел в сетку.
«Ливерпуль» (55 очков) занимает четвёртое место в АПЛ, «Бернли» (31) идёт 12-м.