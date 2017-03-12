Кавазашвили: хотел, чтобы «Анжи» и «Спартак» сыграли вничью

Председатель совета директоров «Анжи» и бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о своих впечатлениях после матча 19-го тура «Спартак» — «Анжи» (1:0).
«Честно скажу: хотел ничью. По игре именно ничья и была. К сожалению, получилось так, что «Анжи» проиграл. Не очень доволен, как сформирован состав команды. В «Анжи» нет достаточно сильного нападающего. «Анжи» в целом играет неплохо, но, к сожалению, уже третью игру подряд проигрывает со счётом 0:1. Проиграны игра в Кубке России и два матча в чемпионате против «Рубина» и «Спартака». Хотя стоит отметить, что в Казани не смогли забить пенальти», — сказал Кавазашвили во время эксклюзивного интервью с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Полное интервью с новым председателем совета директоров «Анжи» Анзором Кавазашвили читайте в ближайшее время на «Чемпионате».