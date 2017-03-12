Нигматуллин: помешать «Спартаку» стать чемпионом может только он сам

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу красно-белых над «Анжи» в матче 19-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0, отличился Александр Самедов.
«Ожидал от «Спартака» победы сегодня. Результативная игра Александра Самедова не является экстраординарным событием. Он опытный футболист, от него все ждут яркого футбола. Следующий матч против “Локомотива” будет для Александра сверхпринципиальным.
Помешать “Спартаку” стать чемпионом может только он сам. Спартаковцам нужно не расслабляться, банальная причина, которая иногда мешает достичь результата. Команде важно провести сверхмотивированно остальные матчи, не проиграть во встречах с прямыми конкурентами», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.