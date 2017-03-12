Тренер «Луча-Энергии»: игра с «Динамо» — отражение того, что с нами происходит

Главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов поделился впечатлениями от матча 26-го тура ФНЛ с «Динамо» (0:2). Встреча состоялась в Химках.
«Эта игра – отражение того, что с нами сейчас происходит. В первой игре с «Енисеем» выложились по полной, было видно, что не успели восстановиться. Хотелось бы такие игры проводить дома, не каждый раз приходится сыграть с командой с такими традициями. Это неправильно, ничего сложного в том, чтобы провести матч дома, не было – просто заплатить деньги и включить подогрев поля. У нас сейчас тепло, "+10", люди хотели посмотреть на «Динамо», тысячи 4-5 на стадион пришло бы точно. Но «Динамо» победило заслуженно, с чем его поздравляю.
Что касается задолженностей по зарплате, октябрь, ноябрь и декабрь перед нами закрыли, но премиальные за 2015 и 2016 годы всё ещё не выплачены», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.