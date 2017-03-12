Рахимов: у «Терека» в Ростове не было цели только обороняться и играть на ничью

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал гостевую ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
«Мы ожидали сложный матч на тяжелом поле. У нас не было цели только обороняться и играть на ничью. Знали, что „Ростов“ отлично контратакует. Также, ростовчане опасны при стандартах. В их составе есть несколько футболистов, которые хорошо играют головой.
В концовке матча нам немного повезло в одном или двух эпизодах. Могли пропустить. Вообще, игра шла до ошибки. Конечно, никто не ожидал много голов в сегодняшней игре. Считаю, что итоговый результат по игре», — передает слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.