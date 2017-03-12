Киреев: у «Ростова» ещё много игр, чтобы попасть в еврокубки

Полузащитник «Ростова» Игорь Киреев прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.
«Не могу оценить свою игру. Это вопрос к главному тренеру и тренерскому штабу. Думаю, на таком поле не поиграешь в техничный футбол. Сейчас не могу говорить о прошедшем матче, сложно оценивать по горячим следам. Это лучше делать на холодную голову. У нашей команды в чемпионате ещё много игр, чтобы попасть в еврокубки», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
«Ростов» (29 очков) отстаёт от зоны еврокубков на два балла.