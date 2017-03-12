Сутормин: «Волгарь» проявил характер и показал, что превосходит «Зенит-2»

Нападающий астраханского «Волгаря», воспитанник «Зенита» Алексей Сутормин, забивший два гола в матче очередного тура ФНЛ против «Зенита-2», поделился впечатлениями от игры. В драматичной встрече «Волгарь» одержал победу со счётом 4:3. Один из своих мячей 23-летний Сутормин забил в компенсированное время и принёс своей команде победу.
«Матч получился очень эмоциональным, нам нужно было обязательно брать три очка, чтобы покинуть зону вылета. Проявили характер и в целом сыграли неплохо, единственное пропустили необязательные голы. Но мне кажется, эта игра нас сплотит и сделает сильнее, а победный настрой поможет в дальнейших матчах.
Не сказал бы, что как-то особенно настраивался на эту игру из-за того, что являюсь воспитанником «Зенита». Просто «Зенит» сейчас является грандом нашего футбола. И хотя мы играли со второй командой клуба, хотелось показать, что мы не только не уступаем, но и превосходим соперника. И судя по счёту это удалось», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.