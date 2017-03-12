Макаров: приятно, что забил два гола, а «Тосно» ушёл от поражения «Тюмени»

Полузащитник «Тосно» Александр Макаров, оформивший дубль в матче очередного тура ФНЛ против «Тюмени», прокомментировал результат встречи. Игра закончилась вничью 2:2, «Тосно» сумел отыграться на последних минутах, проигрывая 0:2. 20-летний Макаров, вышедший на замену во втором тайме, забил свои голы на 87-й и 93-й минутах.
«Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, тем более играя на своём поле. Поэтому не могу быть доволен тем, как закончился матч. Главное результат команды, и мы обязаны были брать три очка. С другой стороны, хорошо, что сумели уйти от поражения на последних минутах. Приятно, конечно, что удалось дважды забить. Теперь будем готовиться к следующей игре, нам надо побеждать», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.