Тренер «Депортиво»: по силе духа мы как минимум не уступаем «Барселоне»

Главный тренер «Депортиво» Пепе Мель прокомментировал победу над «Барселоной» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Ла-Корунье на стадионе «Риасор» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы тоже играли в эту среду с «Бетисом», но сегодня нам удалось нейтрализовать атаку «Барселоны». Я доволен победой, мы были сильнее. Прежде всего я доволен тем, как команда отреагировала на гол „Барсы“.
Мои игроки обладают сильным духом и характером, в этом они как минимум не уступают «Барселоне», — цитирует тренера Mundo Deportivo.