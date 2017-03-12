«Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ системы взятия ворот

Генеральный директор «Зенита», член правления РФПЛ Максим Митрофанов планирует в ближайшее время поднять вопрос о введении в чемпионате России системы автоматического взятия ворот. Подобная система уже прошла проверку в матчах Кубка конфедераций — 2013, в финальной стадии чемпионата мира в Бразилии в 2014 году и на Евро-2016 во Франции. Со следующего сезона она будет введена и в матчах немецкой Бундеслиги, а также будет использована во время матчей Кубка конфедераций 2017 года в России.
Как сообщил «Чемпионату» источник в «Зените», руководство клуба намерено вынести этот вопрос на обсуждении коллег уже на ближайшем заседании РФПЛ: «Надоел беспредел в судействе! «Зенит», как один из лидеров РФПЛ, будет инициировать введение подобной системы на всех матчах национального чемпионата».