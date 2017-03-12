Препелицэ: говорить о шансах не буду, но «Ростов» хочет пройти «МЮ»

Полузащитник «Ростова» Андрей Препелицэ прокомментировал ничью в матче 19-го тура РФПЛ с «Тереком» и рассказал о желании пройти «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Встреча с клубом из Грозного проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 0:0.
«Мы контролировали игру, а «Терек» защищался, однако «Ростову» сегодня не повезло. Какие ожидания от игры с «Манчестер Юнайтед»? Мы едем туда за победой. Говорить о шансах не буду, но мы хотим пройти дальше», — цитирует Препелицэ 161.ru.
В первом матче «Ростов» дома сыграл с «МЮ» вничью (1:1).