Икарди: «Интер» провёл лучший матч сезона, победив «Аталанту» со счётом 7:1

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, который оформил хет-трик в домашнем матче 28-го тура против «Аталанты» (7:1), выразил мнение, что эта встреча стала лучшей в текущем сезоне в исполнении его команды.
«Это был лучший матч «Интера» в сезоне. Было здорово сыграть так хорошо против такого соперника. Цель «Интера» — попасть в тройку в чемпионате Италии. Посмотрим в конце сезона, где мы в итоге окажемся.
Нам удалось забыть поражение от «Ромы». Сегодняшний результат не является случайным. Эта победа — результат нашей работы под руководством Стефано Пиоли. В этом сезоне несколько матчей сложились не так, как мы рассчитывали, но, думаю, «Интер» на правильном пути», — цитирует Икарди пресс-служба клуба.