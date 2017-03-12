Азар: я расслаблюсь, только если «Челси» завоюет трофеи

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о желании клуба выиграть Кубок Англии. 13 марта в 1/4 финала синие сыграют с «Манчестер Юнайтед».
«Мы очень хотим выиграть Кубок Англии, но когда ты выступаешь за «Челси», то не особо об этом думаешь, потому что хочется побеждать во всех матчах. Все встречи с этого момента и до конца сезона будут сложными, потому что все хотят обыграть команду, которая лидирует в чемпионате, так что нам надо быть готовыми. Противники будут выкладываться полностью, и нам надо стараться быть на высоте.
Весна — ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, то должны выложиться полностью. Моя цель — отдавать всего себя на поле, и я расслаблюсь, только если мы завоюем трофеи. Выходит солнце, зима окончена, и для игроков и болельщиков это хорошее время, чтобы приходить на «Стэмфорд Бридж» и отправляться на выездные игры. Всё хорошо», — цитирует Азара сайт „Челси“.