Семёнов: во втором тайме у «Терека» были мысли только о сохранении ничьей

Защитник «Терека» Андрей Семёнов поделился впечатлениями от выездного матча РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
«Думаю, результат закономерный. «Ростов» был лучше приспособлен к этому полю. В первом тайме мы ещё пытались играть в футбол, но было много обрезов, невынужденных ошибок. Из-за этого стали действовать скованно, и игра во втором тайме испортилась. Были мысли только о сохранении ничейного результата.
Все понимали, на каком поле предстоит играть. Но это плохо и для «Ростова», так как это играющая команда, которая хочет играть в футбол. Сегодня выиграла бы команда, которая выиграла борьбу. Никто не выиграл — результат закономерен», — цитирует Семёнова сайт «Терека».