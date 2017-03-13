«Дерби Каунти» уволил Макларена с поста главного тренера

Главный тренер «Дерби Каунти» Стив Макларен покидает свой пост, сообщает пресс-служба английского клуба.
Вместе с бывшим тренером сборной Англии клуб покинули и члены его тренерского штаба. 55-летний Макларен работал в команде с октября прошлого года.
«Стив является великолепным тренером, а у нас в распоряжении талантливые игроки и отличная инфраструктура, однако построить что-то фундаментальное нам в рамках сотрудничества не удалось», — сказал владелец клуба Мел Моррис.
После 37 туров Чемпионшипа «Дерби Каунти» располагается на десятом месте в турнирной таблице.