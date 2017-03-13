Оздоев: тренер у «Терека» хороший, на таком поле и «Барса» не отдала бы 2 паса

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
23:38
Роналду повторил рекорд Гривза по количеству голов в ведущих европейских лигах
23:19
«Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ системы взятия ворот
22:35
Терентьев: будем играть с «МЮ» на победу, цель — выйти в 1/4 финала Лиги Европы
22:20
Червиченко: даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом
22:07
Глушаков: за что мы любим футбол — голы, скандалы, расследования
12:09
«Амкар» — «Зенит»: арбитр посчитал, что мяч не пересёк линию ворот хозяев
15:55
Дзюба: не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально
13:33
Созин: думаю, «Зенит» может свалить всю вину за поражение на судейство
12:37
Кокорин: «Зенит» забил чистый гол в матче с «Амкаром»
14:17
Луческу: отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Оздоев: тренер у «Терека» хороший, на таком поле и «Барса» не отдала бы 2 паса
13 марта 2017, понедельник. 00:27.
Футбол
Полузащитник «Терека»
Магомед Оздоев
не согласился с критикой в адрес главного тренера грозненцев
Рашида Рахимова
со стороны одного из своих подписчиков в «Твиттере».
«Тут с тобой не согласен. Тренер у нас хороший. А на таком поле даже „Барса“ не смогла бы дать два паса», —
написал
Оздоев.
Набрав 29 очков в 19 матчах РФПЛ, «Терек» отстаёт от зоны еврокубков на 2 балла.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Терек
Магомед Оздоев
Рашид Рахимов
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
13 марта 2017, понедельник
00:32
Рамос догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров «Реала»
00:27
Оздоев: тренер у «Терека» хороший, на таком поле и «Барса» не отдала бы 2 паса
00:22
«Дерби Каунти» уволил Макларена с поста главного тренера
00:22
Пиоли: 7:1 — хороший результат, но гораздо важнее место «Интера» в таблице
00:06
Семёнов: во втором тайме у «Терека» были мысли только о сохранении ничьей
12 марта 2017, воскресенье
23:52
Родолфо: задача «Терека» — попадание в еврокубки, надо побеждать ЦСКА
23:51
Руни, Марсьяль и Рашфорд не помогут «МЮ» в матче против «Челси» в Кубке Англии
23:40
Дубль Вильи помог «Нью-Йорк Сити» разгромить «Ди-Си Юнайтед» в MLS
23:38
Роналду повторил рекорд Гривза по количеству голов в ведущих европейских лигах
23:31
Азар: я расслаблюсь, только если «Челси» завоюет трофеи
23:24
Икарди: «Интер» провёл лучший матч сезона, победив «Аталанту» со счётом 7:1
23:20
Препелицэ: говорить о шансах не буду, но «Ростов» хочет пройти «МЮ»
23:19
«Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ системы взятия ворот
23:10
«Ростов» — «Терек» — 0:0. Видеообзор матча
23:04
Тренер «Депортиво»: по силе духа мы как минимум не уступаем «Барселоне»
23:01
Макаров: приятно, что забил два гола, а «Тосно» ушёл от поражения «Тюмени»
22:57
Сутормин: «Волгарь» проявил характер и показал, что превосходит «Зенит-2»
22:56
Морозов: не сказать, что игра с «Лучом-Энергией» далась «Динамо» легко
22:55
Суарес не считает, что матч с «ПСЖ» стал причиной поражения от «Депортиво»
22:45
Клопп: впервые «Ливерпулю» удалось победить при посредственной игре
22:41
Пике – о поражении от «Депортиво»: «Барселона» не машина, чтобы побеждать всегда
22:35
Терентьев: будем играть с «МЮ» на победу, цель — выйти в 1/4 финала Лиги Европы
22:28
Фанаты «Зенита»: намерены отправить Будогосскому телевизор высокой чёткости
22:23
«Сельта» после матча с «Краснодаром» уступила «Вильярреалу»
22:20
«Шахтёр» вырвал победу у «Зари», продлив выигрышную серию в УПЛ до 10 матчей
22:20
Червиченко: даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом
22:15
Киреев: у «Ростова» ещё много игр, чтобы попасть в еврокубки
22:07
Глушаков: за что мы любим футбол — голы, скандалы, расследования
22:06
Рахимов: Россия должна гордиться тем, что «Ростов» играет против великого «МЮ»
22:06
Хомич – о судействе: никто не мешал «Зениту» играть и забивать, кроме «Амкара»
22:03
Энрике: знали, что победа над «ПСЖ» повлияет на игру «Барселоны»
22:00
Луческу: перед игрой сказал руководству «Зенита» — будут проблемы с судейством
21:59
Форвард «Лиона» Депай забил «Тулузе» ударом с центра поля
21:50
Данильянц: скорее всего, Терентьев и Киреев должны будут сыграть с «МЮ»
21:37
Комбаров: поздравляю Самедова с 1-м мячом после возвращения в родной «Спартак»
21:37
Форвард «Тоттенхэма» Кейн рискует из-за травмы пропустить остаток сезона
21:35
Джанаев точно не поможет «Ростову» в ответном матче с «Манчестер Юнайтед»
21:29
Рахимов: у «Терека» в Ростове не было цели только обороняться и играть на ничью
21:26
«Гамбург» одержал волевую победу над «Боруссией» М
21:22
Тренер «Луча-Энергии»: игра с «Динамо» — отражение того, что с нами происходит
21:20
Глушаков: в матче «Спартака» с «Локомотивом» будет рубка
21:17
Новичок «Спартака» Сакала со сборной Замбии выиграл Кубок африканских наций U20
21:16
Калитвинцев: «Динамо» само создало нервотрёпку — раз не забили, два не забили
21:15
Кавазашвили: бывшие спартаковцы очень обрадовались, что я теперь в «Анжи»
21:07
Нигматуллин: помешать «Спартаку» стать чемпионом может только он сам
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отработает ли Мирча Луческу свой контракт с "Зенитом" до конца?
Да, проведёт в Петербурге все два года
Не только отработает действующий контракт, но и подпишет новый
Нет, будет уволен по окончании этого сезона
Покинет свой пост ещё до окончания нынешнего чемпионата
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+