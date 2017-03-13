«ПСЖ» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов обыграл «Лорьян»

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Лорьян» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе «ПСЖ» отличился Кристофер Нкунку, а ещё один мяч забил в собственные ворота нападающий «Лорьяна» Бенжамен Жанно. В составе хозяев точным ударом отметился Мишель Сиани. Для парижан этот матч стал первым после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:6) и вылета из турнира.
«ПСЖ» (65 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лорьян» (22) находится на последней 20-й строчке.