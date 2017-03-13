Кавани: победа в чемпионате Франции — главная цель «ПСЖ» с самого начала сезона

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что главной целью парижан была и остаётся победа в чемпионате Франции.
8 марта подопечные Унаи Эмери потерпели поражение со счётом 1:6 в Барселоне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в результате чего «ПСЖ» выбыл из турнира, несмотря на победу в первой игре (4:0).
После 29 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на три очка от лидирующего «Монако». 12 марта парижане обыграли в гостях «Лорьян» со счётом 2:1 в гостевом матче 29-го тура.
«Мы понимали, насколько важна эта игра с учётом того, что произошло на этой неделе. Нам нужно двигаться вперёд, продолжать работать и побеждать. На протяжении всего сезона мы в первую очередь думали о чемпионате. Победа в чемпионате была нашей главной целью с самого начала сезона», — сказал Кавани после игры.
«ПСЖ» может выиграть в нынешнем сезоне три трофея. Команда уже вышла в финал Кубка лиги, где сыграет с «Монако». Кроме того, столичный клуб пробился в 1/4 финала Кубка Франции, где сыграет с командой «Авранш», представляющей третью по силе французскую лигу.