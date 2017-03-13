Серхио Рамос: «Барселона» совершила исторический камбэк. Во всех смыслах

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о победе «Барселоны» со счётом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». В первой игре каталонская команда проиграла в Париже со счётом 0:4, но в итоге вышла в 1/4 финала турнира. Общий счёт противостояния — 6:5 в пользу сине-гранатовых.
«Барселона» совершила исторический камбэк. Во всех смыслах», — цитирует Серхио Рамоса испанское издание Marca.
«Барселона» стала первой в футбольной истории командой, которая прошла в следующий раунд плей-офф Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:4 в первом матче.
Работа судей в ответном матче между «Барселоной» и «ПСЖ» вызвала недовольство многих болельщиков.