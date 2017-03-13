Кейлор Навас — о своей ошибке: у меня была не лучшая позиция, и мне не повезло

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал свою ошибку в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». После удара соперника Навас не сумел зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. «Бетис» повёл в счёте, но в итоге «Реал» сумел вырвать победу со счётом 2:1.
«У меня была не лучшая позиция для отражения такого удара. Кроме того, мне не повезло. Это ситуации, в которых не хочешь оказываться. Однако мы команда, и одноклубники всегда поддерживают меня. Я знаю, что игроки «Реала» верят в меня. Надеюсь вновь показывать свою лучшую игру», — приводит слова Наваса Marca.
Видео ошибки Кейлора Наваса можно посмотреть в официальном аккаунте Ла Лиги в YouTube.