Серхио Рамос посвятил победный гол в ворота «Бетиса» супруге

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос посвятил свой гол в ворота «Бетиса» супруге Пилар Рубио. «Королевский клуб» встречался в матче 27-го тура Примеры с «Бетисом» и добился домашней победы со счётом 2:1. Сам Рамос в очередной раз выступил в роли спасителя «сливочных», забив победный гол ударом головой на 81-й минуте игры.
«Посвящаю мяч в ворота «Бетиса» своей жене, потому что она говорит, что я не посвящаю ей ни одного гола», — приводит слова Рамоса Prensa Libre.
Кроме того, игрок написал в своём «твиттере»: «Этот гол, жизнь моя, посвящаетсе тебе за поддержку, которую ты мне всегда оказываешь».
Видео празднования гола Серхио Рамосом можно посмотреть в его аккаунте в «Твиттере».