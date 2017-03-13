В «РБ Лейпциг» верят, что Наби Кейта не покинет команду по окончании сезона

Новичок Бундеслиги «ТБ Лейпциг» привлекает внимание в национальном первенстве не только командной игрой, но и индивидуальным мастерством некоторых футболистов. Одним из них является полузащитник Наби Кейта, которым заинтересовался уже не один ведущий клуб Европы. Но в немецком клубе верят, что Кейта и в следующем сезоне будет защищать цвета «Лейпцига».
«В контракте Кейта нет пункта о сумме трансферной компенсации за него. Конечно, никто не знает, будет ли он ещё три-четыре года играть за нашу команду. Однако я считаю вполне вероятным, что он в следующем сезоне будет играть в «Лейпциге», — цитирует спортивного директора «Лейпцига» Ральфа Рангника интернет-издание Sport1.
По итогам 24 туров чемпионата Германии Кейта сыграл в 22 матчах, в которых стал автором 4 голов и 7 результативных передач.