Фернандо: вся команда поддерживает Зе Луиша, он ещё много раз поможет «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением об игре нападающего красно-белых Зе Луиша в домашнем матче 19-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0), завершившегося победой московской команды со счётом 1:0. В одной из атак в конце матча у Зе Луиша была возможность отдать пас Промесу, но вместо этого он неудачно взял игру на себя.
«Право нападающего делать так, как он считает нужным. И Зе Луиш, и Попов, и Промес имеют свободу творчества, чтобы идти в обводку. В целом это идёт на пользу команде.
Нападающие ведь всегда хотят забивать. Это их внутренний голос. Он даже у меня есть, хотя я опорный полузащитник. Вся команда поддерживает Зе Луиша. Он в других матчах забивал очень важные мячи. И он ещё много раз нам поможет», — сказал Фернандо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.