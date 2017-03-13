Фе раскритиковал Тухеля за ротацию состава «Боруссии» Д

Бывший главный тренер «Айнтрахта» и «Гамбурга» Армин Фе раскритиковал наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля после выездного матча 24-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой». Дортмундцы проиграли со счётом 1:2, а Фе считает, что Тухелю не следует слишком часто прибегать к ротации. В игре с «Гертой» некоторые игроки основного состава «Боруссии» оказались на скамейке запасных.
«У меня были бы другие приоритеты. Игра с «Гертой» была бы менее важной, чем матч четвертьфинала Кубка страны со «Шпортфройнде», — приводит слова Фе интернет-издание Sport1.
Со «Шпортфройнде» «Боруссия» сыграет 14 марта на выезде.