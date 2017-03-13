Зидан: конечно, «Реал» многим досаждает

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан согласен с мнением о том, что столичный клуб у многих вызывает дискомфорт. Французский специалист сказал об этом после домашнего матча 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Играя на своём поле, «Королевский клуб» добился нелёгкой победы со счётом 2:1.
«Конечно, «Реал» многим досаждает. Но это нормально, ведь речь идёт о «Реале». Нам необходимо сохранять хладнокровие. Мы знаем, что способны поразить ворота соперников в любой момент», — приводит слова Зидана Marca.
По итогам 27 туров чемпионата Испании «Реал» с 62 очками занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе.