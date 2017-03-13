Фернандес: «Барселона» не будет покупать игрока вместо Алейкса Видаля

Руководство «Барселоны» не планирует приобретать футболиста вместо выбывшего из строя защитника Алейкса Видаля. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Мы не будем работать в этом направлении и приобретать другого футболиста», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
Видаль в матче 22-го тура с «Алавесом» (6:0) получил травму лодыжки и выбыл из строя на пять месяцев. По правилам испанской Примеры, учитывая серьёзность повреждения Видаля, «Барселона» может приобрести любого футболиста из местного чемпионата или игрока, который находится в данный момент без команды.