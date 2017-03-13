Модрич: дай бог, чтобы я провёл ещё 200 матчей за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не скрывал эмоции после домашнего матча 27-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Хорватский футболист в этой встрече провёл свою 200-ю игру за «Королевский клуб» в официальных матчах.
«200 матчей многое означают. Я очень доволен и горжусь тем, что являюсь членом великого клуба. Дай бог, чтобы я провёл ещё 200 матчей за «Реал», выиграл больше титулов и радовал наших болельщиков», — приводит слова Модрича Marca.
Модрич сыграл 131 матч в чемпионате Испании, 16 – в розыгрыше Кубка страны, 46 – в Лиге чемпионов, 3 – в розыгрыше Суперкубка Испании, 2 – в розыгрыше Кубка УЕФА и ещё 2 – в клубном чемпионате мира.